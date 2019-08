Auftritte bei Salzburger Festspielen nicht in Gefahr

Domingos Auftritt in der konzertanten Fassung der „Luisa Miller“ am 25. und 31. August bei den Salzburger Festspielen soll ungeachtet der Vorwürfe stattfinden. Darüber sei sich das Direktorium einig, so Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in einem der APA vorliegenden Statement. Sie kenne den Sänger seit mehr als 25 Jahren: „Zu seiner künstlerischen Kompetenz hat mich von Anfang an sein wertschätzender Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Festspiele beeindruckt.“