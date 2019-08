Die bei uns gängigste Bananensorte ist von einem Killerpilz bedroht - eine Krankheit tötet die Pflanzen. Bislang gibt es kein Gegenmittel gegen den Pilz, der sich rasant in Asien, Afrika und seit Kurzem auch in Südamerika ausbreitet. Experten schlagen nun Alarm: Die Sorte könnte in Zukunft vollständig aus den Supermarkt-Regalen verschwinden.