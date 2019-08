Woody, Buzz Lightyear und Co. kehren endlich auf die Kinoleinwände zurück - und treffen in ihrem mittlerweile vierten Filmabenteuer auf allerhand neue Freunde. Ducky und Bunny sind beinahe zu frech für diese Welt - und dann ist da noch Forky … Halb Gabel, halb Löffel, in tiefer Sinnkrise: Ist er nun ein Spielzeug oder doch nur Müll? Krone.at verlost zum Start des Animationshits aus dem Hause Disney/Pixar Kinotickets und tolle Fan-Artikel der beliebten Spielzeughelden!