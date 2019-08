Das Rahmenprogramm zum Stadionwald spannt einen weiten Bogen. Welche Genres aus Kunst und Kultur sind vertreten?

Eigentlich fast alle! Mit Natur, Wald, Baum sprechen wir viele Themen der Kulturgeschichte an. Literatur, Kunst, Musik, Tanz und Theater setzen sie um. Und alles kommt aus den Ressourcen dieser Stadt, was mich besonders freut. Die Ausstellung „Touch Wood“ geht zeitgleich an zwei Schauplätze, und sogar Martin Kušej wird etwas mit seinem Burgtheater in Klagenfurt machen.Irina Lino