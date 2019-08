Schon im Hinspiel hatten die Basler ein Eigentor fabriziert - im Rückspiel auf der Linzer Gugl erneut. Petretta lenkt eine Ranftl-Hereingabe in er 59. Minute zur Führung für die Athletiker aus Oberösterreich ins eigene Tor. Bitte für Koller, zumal er in der ersten Halbzeit auch gerne auf eine andere Entscheidung des Schiedsrichters gehofft hatte: „Wir hätten auch einen Elfmeter bekommen können.“ Tatsächlich hatte der LASK in der 38. Minute Glück, da bei der Aktion im Fünfer sowohl ein leichter Schubser Reinhold Ranftls als auch ein klares Foul von Goalie Alexander Schlager erfolgt war (38.).