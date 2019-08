FPÖ dementiert: „Keine Gegenstände sichergestellt“

Die Ermittler des Bundeskriminalamts erhoffen sich dem Bericht zufolge, auf den dort beschlagnahmten Festplatten Hinweise zu finden, dass Geld aus der Glücksspielbranche an die Politik geflossen ist. Die FPÖ Wien bestätigte zwar in einer Aussendung „eine freiwillige Nachschau“ in den Räumlichkeiten des „Freiheitlichen Bildungsinstituts St. Jakob in Osttirol“, dementiert aber, dass Gegenstände sichergestellt worden seien. Was weitere Details betrifft, hielt man sich auf Nachfrage von krone.at bedeckt.