In Tirol gab es zuletzt zwei Fälle. In der Vorwoche jagten Unbekannte den Außenbankomaten bei der Sparkassen-Filiale in Nußdorf-Debant in die Luft. Diese Bank war bereits 2017 Ziel eines Spreng-Anschlags. Und vor gut einem Monat war die Sparkasse in Hopfgarten betroffen. In allen Fällen konnten die Täter mit Bargeld unerkannt flüchten.