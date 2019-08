Kirschentheuer: Brand in Holzverarbeitungsbetrieb

Kurz nach 5.30 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zum Feuer am Gelände eines Sägewerkes alarmiert. Als die Feuerwehren eintrafen, stand bereits das Bürogebäude in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenliegende Gebäude und somit ein Großbrand verhindert werden. Der Brand wurde rasch eingedämmt.