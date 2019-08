Der Wahlkampf, jener um das Präsidenten-Amt des SK Rapid, hat Fahrt aufgenommen. Einer von drei Kandidaten (krone.tv bemüht sich, alle drei ins Studio zu bekommen): Roland Schmid. Der oft als „Selfmade-Millionär“ beschriebene Gründer von „IMMOunited“ erklärt im Gespräch mit Moderator Michael Fally, wie er sein Amt ausüben will, wie es um die Sportkompetenz in seinem Team bestellt wäre, wie viel Freiraum er den Fans einräumen würde, was er mit Michael Konsel vorhat, warum er sich von Kandidat Robert Grüneis „getrennt“ hat und warum er mit Unabhängigkeit punkten will (alles hier im Video oben).