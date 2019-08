„Wir konnten am Montag gegen 22 Uhr zumindest ein Gleis wieder freigeben. Am beschädigten zweiten Gleis dauern die Reparaturarbeiten aber mindestens bis Donnerstag“, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Nach dem Zusammenstoß eines Autotransporters mit einer Westbahn-Garnitur in Seekirchen vom Montag wird es also in dem Bereich weiter zu Behinderungen kommen. Möglicherweise wird man auch erst am Freitag fertig. 200 Betonschwellen müssen mithilfe einer Spezialmaschine ausgetauscht werden. Diese wurde bereits am Dienstag angeliefert.