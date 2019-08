Der Zuhälter hatte für die Frauen im Alter von 19 bis 21 Jahren in dem Hotel drei Zimmer angemietet. Auf einer Internetplattform boten sie ihre Dienste an. Registriert waren sie nicht. Die Frauen wiesen weder ein in Österreich zur Ausübung der Prostitution notwendiges Gesundheitsbuch auf noch sind sie in den jeweiligen Hotels angemeldet. Die Ermittler fanden heraus, dass die Gruppe in den vergangenen zwei Monaten in drei Hotels in Tirol, einem in Linz sowie zwei im Bezirk Linz-Land tätig waren.