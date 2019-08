Mangelhafte Buchhaltung

Bei seiner letzten Firmengründung schöpfte die Finanzpolizei Verdacht, dass es sich um eine Scheingründung handeln könnte. Der Mann machte es den Ermittlern aber nicht leicht, meldete seine Firmen in drei verschiedenen Bezirken an. Die Buchhaltung war laut Ermittlern bei den Firmen sehr mangelhaft, die Löhne wurden meist bar und mehreren Teilbeträgen an die Arbeiter ausbezahlt. Der Sozialversicherung wurden Beiträge im sechsstelligen Bereich vorenthalten.