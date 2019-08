In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 14. August 2008 kehrt Jörg Haider als Chef des BZÖ zurück. Nach Peter Westenthalers unfreiwilligem Abgang soll Haider als Spitzenkandidat bei der anstehenden Nationalratswahl Stimmen für die Partei holen.