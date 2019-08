Die Regierung von Kanzlerin Brigitte Bierlein wird das politisch extrem heiße Eisen nicht anfassen, wie sie nun zur „Krone“ sagt: „Das wird in unserer Regierung nicht passieren, es wird von uns keine Ad-hoc-Gesetzesänderung in diesem Bereich geben.“ Möglich sei allenfalls der Rechtsweg. Nicht zuletzt verweist die Bundeskanzlerin darauf, dass rund 30.000 Asylberechtigte zurzeit auf Arbeitssuche seien - das dürfe man in der Debatte nicht vergessen.