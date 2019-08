Dominic Thiem hat in seiner Vorbereitung auf die am 26. August beginnenden US Open in New York einen Rückschlag erlitten. Der Kitzbühel-Sieger und Montreal-Viertelfinalist musste am Dienstag wie 2018 sein Antreten beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) absagen. Eine aus Kanada mitgebrachte Verkühlung, die sich etwas verschlechtert hat, machte diese Entscheidung notwendig.