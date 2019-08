„Ich will etwas verkaufen und soll jetzt selbst zahlen?“

„Das war dann der Moment, ab dem mir das Ganze spanisch vorkam. Denn plötzlich hieß es, der Interessent habe 300 Euro an eine Speditionsfirma gezahlt, die die Reifen abholen und zu ihm transportieren würde. Sobald ich den von ihm ausgelegten Betrag beglichen hätte, würde alles Weitere in die Wege geleitet“, erklärt der Pensionist. „Ganz ehrlich - ich will ja etwas verkaufen und soll jetzt selber etwas zahlen? Da kann ja was nicht stimmen.“