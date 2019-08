Am Flughafen in Hongkong ist es Dienstagabend (Ortszeit) erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Dutzende Polizeibeamte drangen in den von Aktivisten besetzten Airport ein und setzten Pfefferspray ein, wie ein Reuters-Reporter beobachtete. Demonstranten begannen, Barrikaden an einer Eingangsrampe zu errichten. Wenige Stunden später beruhigte sich die Situation wieder.