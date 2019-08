Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagnachmittag in Sillian in Osttirol: Gegen 14.20 Uhr setzte sich auf der Drautalstraße im Ortsgebiet eine Kolonne - die Fahrzeuge hatte zuvor verkehrsbedingt anhalten müssen - wieder in Bewegung. Ein 59-jähriger Italiener, der ein Sattelkraftfahrzeug lenkte, vernahm dabei ein untypisches Geräusch. Er hielt an, stieg aus und sah unter dem Laster eine Frau liegen.