2000 Feste in insgesamt 72 Orten: So wird der legendäre Bauernherbst zelebriert. „Beim Essen und Trinken kommen einfach die Leut’ zusammen. Durch den Bauernherbst können wir zeigen, was die Salzburger Regionen alles zu bieten haben. Das macht diese Veranstaltung so authentisch“, erzählt Roswitha Prodinger, Bezirksbäuerin aus dem Lungau. Offizieller Auftakt für die Feste rund um Brauchtum und alpine Kulinarik ist am 31. August in der Gemeinde Saalfelden.