Etwa 100 Pflichtschullehrer-Fälle im Land

In Oberösterreich haben von 700 Pflichtschullehrerinnen, die in Mutterschaftskarenz sind, 100 die Karenz in den Großen Ferien unterbrochen, schätztman in derBildungsdirektion in Linz: „Das ist ein Rechtsanspruch nach §15 Mutterschutzgesetz. Wir müssen als Dienstgeber das vollziehen, das ist halt so. Da sind uns die Hände gebunden“, sagt Hofrat Andreas Zeisel, der Leiter der Abteilung Personal Pflichtschulen. Über seine persönliche Meinung dazu möchte er nichts kundtun.