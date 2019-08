„Schmuckes Häuschen“ um 11,7 Millionen Euro

In der Kategorie „schmuckes Häuschen“ wurde laut Remax heuer in Jochberg eine Immobilie um 11,7 Millionen Euro verkauft. Das ist der bisherige Spitzenwert. Für ein Haus direkt in Kitzbühel legte ein Käufer 10,3 Millionen Euro auf den Tisch, in Aurach wechselte eine Immobilie um 8,2 Millionen Euro den Besitzer. Erst dann folgen in der Liste der teuersten Verkäufe Tirols Gebäude in Rum und Innsbruck. Danach kommen bereits wieder Liegenschaften in der Gamsstadt.