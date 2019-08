Am Donnerstag ist am Badesee St. Johann im Rosental das Finale vom "Shake the Lake!-Sommer. Trotz einiger Rückschläge - wie etwa der Brand in der Kantine - ließ sich das Veranstalter-Team nicht unterkriegen und bringt noch ein letztes Mal mit POPWAL eine erstklassige Band auf die Seebühne. Beginn ist um 19 Uhr.