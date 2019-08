Neues Online-Verleihsystem wird aufgebaut

Das neueste Angebot ist die Green4rent-App. „Damit möchten wir es sowohl Touristen als auch Einheimischen ermöglichen, spontan ein neuwertiges E-Bike in ihrer Nähe nutzen zu können“, erklärt Richard Hirschhuber, geschäftsführender Gesellschafter der Green4rent-Mutter Greenstorm, das Konzept. Über die App können E-Bikes bei den Green4rent-Partnerbetrieben ausgeliehen werden. Mittlerweile gibt es bereits an die hundert Verleihstationen in Österreich und Deutschland mit insgesamt 600 Leihrädern. „Bis Saisonende möchten wir 300 Partner und 1200 E-Bikes über Green4rent im Verleih haben“, formuliert Hirschhuber die Zielvorgabe. Zu den Zielen gehört auch, dass das Unternehmen Europas größter Marktplatz für E-Bikes werden will. Die App wurde bisher bereits in sieben Sprachen übersetzt.