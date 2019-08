Eine 53-jährige Kroatin soll den Chef eines Unternehmens mit Fotos und Videos eindeutig nackter Natur erpresst haben. Der 64-jährige Einheimische leistete Zahlungen, erstattete aber schließlich doch Anzeige. Bei der Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht am Dienstag nahm die Geschichte teils skurrile Ausmaße an.