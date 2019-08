Der seitlich am Gehäuse angebrachte Fingerscanner arbeitet nicht ganz so zuverlässig wie manch Rivale, erkannte im Test aber meistens den Fingerabdruck. Was manch einen Nutzer stören dürfte, ist die Abwesenheit einer klassischen 3,5-Millimeter-Kopfhörerklinke. Wer verkabelte Kopfhörer nutzen will, braucht einen Adapter. Positiv hervorzuheben ist der gute Klang der Stereolautsprecher.