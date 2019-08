Metallica spenden Ticketerlös an Wiener Verein

Nach ihrer restlos ausverkauften Show im März 2018 in der Wiener Stadthalle begeistern die Metal-Legenden Metallica am Freitag, dem 16. August, im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dass James Hetfield und Co. nicht nur großartige Musiker sind, sondern viel Mitgefühl haben, stellen sie nun unter Beweis: Die Band spendet nämlich einen Teil der Ticketeinnahmen an das neunerhaus. „Große Band, großes Herz!“, zeigt sich die Wiener Sozialorganisation auf Facebook begeistert.