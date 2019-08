Barkeeper-Schule in Wien lehrt Cocktail-Einmaleins

Interessierte können zwischen vielen verschiedenen Varianten wählen. Der internationale Barkeeperkurs dauert beispielsweise vier Wochen. Hier erlernt man innerhalb kürzester Zeit alle Fertigkeiten an der Bar, die man in anderen Schulen innerhalb von sechs Monaten lernt. Nach Absolvierung können die Schüler 65 Cocktails mixen. Wer nicht einen ganzen Monat investieren will, hat auch die Möglichkeit, einen einwöchigen Basiskurs zu belegen. Hier werden immerhin auch schon 18 Cocktails gelernt. Außerdem kann man online per Video einen Kurs absolvieren. Das Beste an der Wiener Schule: Man kann die Kurse sogar mit Unterkunft buchen! Wer also die Nächte durchfeiern möchte und es danach nicht weit zum Kurs haben will, kann das Appartment dazu buchen und wohnt im Haus der Barkeeperschule.