Messi und Neymar sind seit ihrer gemeinsamen Zeit in Barcelona befreundet. Die beiden Superstars haben noch immer regelmäßig Kontakt - auch via Handy. Nun könnte ein Telefon-Trick des fünffachen Weltfußballers sogar die Wende im Tauziehen um den Brasilianer gebracht haben. Denn laut der spanischen Zeitung „Marca“ soll Messi den umworbenen PSG-Star angerufen und gebeten haben, das Angebot von Real Madrid noch nicht anzunehmen, sondern auf jenes von Barcelona zu warten. Eine Delegation der Katalanen mit Sportdirektor Eric Abidal reiste am Dienstag zu Gesprächen mit Paris Saint-Germains Sportdirektor Leonardo nach Paris.