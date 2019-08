20.000 Euro Beute

Die beiden sollen ihre Opfer gezielt ausgespäht und deren Türen mittels Streichhölzer markiert haben. So konnten sie sicherstellen, dass auch über eine längere Zeit niemand zu Hause war. Das erbeutete Diebesgut (Schmuck und Gold) in Höhe von insgesamt 20.000 Euro verscherbelten sie an einen türkischen Schwarzmarkt-Abnehmer in Wien. Das Rechtskräftige Urteil: 3 Jahre unbedingte Haft.