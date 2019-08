Am Montagnachmittag war ein 46-jähriger Pole mit Stahlarbeiten auf einer Baustelle in Nettingsdorf beschäftigt. Plötzlich schlug ein Blitz in das direkt vor ihm hängende Stahlseil ein. Durch das starke magnetische Feld erlitt der Pole einen indirekten Stromschlag. „Es gab keine offensichtlichen Verletzungen, der Mann hatte riesiges Glück. Er wurde zur Sicherheit über Nacht überwacht, war aber nicht auf der Intensivstation“, so ein Eckhart Herbe von den Barmherzigen Schwestern Linz.