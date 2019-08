„Derzeit fehlt der ANreiz, auf Öffis umzusteigen“

In der „Krone“-Redaktion in Klagenfurt präsentierte Pamela Rendi-Wagner ihre Idee eines Klimabonus. „Er stockt für Öffi-Nutzer die kleine Pendlerpauschale auf die große Pauschale auf.“ Auch will die SPÖ die Pauschale von einem Steuerfreibetrag in einen kilometerabhängigen Absetzbetrag umwandeln. „Derzeit fehlt der Anreiz, auf Öffis umzusteigen, weil die Pendlerpauschale nicht unterscheidet, ob man mit Auto oder Öffis in die Arbeit fährt.“