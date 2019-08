Schulfreund und karriere.at-Mitgründer an Bord

Auf den Spuren von Plattformen wie willhaben hat der 41-Jährige den Marktplatz für Porsche-Enthusiasten entwickelt, „als ich bemerkt habe, dass es noch nichts Vergleichbares in dem Bereich gibt“, sagt jener Mann, der mittlerweile in St. Martin im Mühlkreis lebt und ein Team von vier Mitarbeitern in Linz beschäftigt. Mit Schulfreund und karriere.at-Mitgründer Jürgen Smid holte er einen Geschäftspartner an Bord, der die Leidenschaft für die Sportwagen-Marke teilt.