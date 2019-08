Bereits Ende Oktober trat der Betrüger – er wird als wortgewandt und charismatisch beschrieben – in Erscheinung. Er rief die Pensionistin an und teilte ihr mit, dass in Wien ein Lager aufgelöst worden sei und er günstige Teppiche verkaufe. Kurze Zeit später besuchte der Mann das Ehepaar in Weiz und konnte es überreden, sieben Teppiche zu kaufen. Mehrere tausend Euro wurden für eine minderwertige Ware bezahlt. Für den Verdächtigen waren die Steirer ein geeignetes Opfer, weil er sie mit seiner Wortgewandtheit manipulieren konnte. Daher startete er einen zweiten Angriff auf ihre Ersparnisse.