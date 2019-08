Mit Gesamtkosten in der Höhe von 85 Millionen sei das Versorgungszentrum im LKH Graz teurer ausgefallen als geplant, kritisierte der Rechnungshof am Dienstag in einem Prüfbericht. Die aufgewendete Endsumme sei um 18 Prozent, also um 13 Millionen Euro, höher als die einst zur Projektkontrolle eingereichten Zahlen.