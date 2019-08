1985: Der erste Volkswagen Transporter mit Allrad-Antrieb trägt den Namen Syncro. Ausgestattet ist er mit einer Visko-Kupplung zur variablen Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Fünf Gänge sind Serie, der erste ist besonders kurz übersetzt. Die Bodenfreiheit beträgt vorn 210 und hinten 200 Millimeter bei 14 Zoll Bereifung. In 16-Zoll-Ausführung ist der Syncro mit Fahrwerks- und Karosseriemodifikationen lieferbar, verstärkter Brems- und Antriebstechnik und einer Hinterachssperre. Die Bodenfreiheit erhöht sich auf 235 Millimeter. Die Endmontage des T3 mit permanentem Allradantrieb wird in Graz bei Steyr-Daimler-Puch erledigt. Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt zeigt VW erstmals das Raumkonzept des Multivan, der drei Jahre später in Serie geht. Der 2,1 Liter Boxer ist mit geregeltem Katalysator und einer Digifant-Einspritzung erhältlich und entwickelt 90 PS - ungeregelt mit Digijet-Einspritzung leistet er 112 PS. Der ehemalige Porsche-Werksfahrer Rudi Lins umrundet in einem T3 Syncro die Welt in 51 Tagen, was VW einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde sichert