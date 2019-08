Ex-Veganer greifen nun zum Schlachtmesser

In Amerika werden pro Jahr etwa 115 Kilo Fleisch verzehrt, also hochgerechnet auf die aktuelle Einwohneranzahl etwa 38 Milliarden Kilogramm. Um diese hohe Anzahl an Fleisch gewährleisten zu können, kommt es leider immer häufiger zu Massentierhaltung - einer grausamen Art, eine Vielzahl an Tieren auf engem Raum gefangen zu halten, um sie zu züchten. - und Hauptgrund vieler Menschen für die Umstellung auf eine vegetarische oder vegane Ernährung.