Charles Leclerc, der Star-Pilot von Ferrari hat einen Bruder, der sein Herz auch an den Rennwägen verlor. Dementsprechend ist er auch im Autosport unterwegs und zwar in der Formel 4, wo er bis zu diesem Wochenende eine starke Leistung ablieferte. Am Sonntag verursachte er aber einen Crash, der sicherlich vermeidbar war.