Eine besonders gesunde Gemüsesorte ist Fenchel. Der süßlich schmeckende Doldenblütler gilt nicht nur als Heilpflanze, sondern ist auch ein beliebtes Küchengewürz. Er macht sich nicht nur in Eintöpfen, sondern auch in Aufläufen und sogar auf der Pizza sehr gut. Das feine Fenchelkraut ist äußerst gesund und schmeckt sogar leicht süßlich. Hierzulande wird Fenchel vor allem in getrockneter Form, z.B. als Tee, gerne konsumiert. Er wirkt krampflösend, antibakteriell und hat sich bei Husten und Erkältung als wirksames Arzeimittel bewährt.