Am besten den Dirndl-BH beim Kauf mit dem Dirndl oder wenigstens der Dirndbluse probieren. So können ungewollte Unterwäsche-Blitzer vermieden werden. Und am besten auch gleich testen, ob bei Bewegung auch nichts „raushüpft“ aus dem BH - ein wenig in der Kabine herumzuhüpfen, sich zu bücken oder eine Drehung verrät, wie gut der BH das Dekolleté in Zaum hält.