Hühner aufgepasst: In unserem Spiel „Little Farm Clicker“ wird geackert was das Zeug hält! Helfen Sie den Kindern, die Felder zu bestellen, Weizen anzubauen und Hühner zu züchten, und klicken Sie dann auf die Parzellen, um Ihr Einkommen zu erhalten. Nutzen Sie das Geld, um mehr und mehr Pflanzen und Tiere in Ihren Betrieb zu bringen, um Ihren Ertrag weiter zu steigern, die Anbauzeiten zu verkürzen oder die Ernte zu automatisieren. Spielen Sie „Little Farm Clicker“ jetzt kostenlos, tauchen Sie in die Welt eines Farmers und spielen Sie unzählige Stunden lang!