Wheatley lieh sich Geld und schaffte das Unmögliche: „Ich habe aus dem 30-stündigen Material einen Featurefilm fertiggekriegt. Er war gut genug, um ihn bei den Filmfestivals anzumelden. Ich war Leo so unendlich dankbar.“ Die Dankbarkeit schlug in Entsetzen um, als DiCaprio entschied, dass seine Karriere keinen Flop riskieren könnte: „Er meinte ‚Ich will keinen Kinofilm, der den Bach runter geht.‘ Doch alle, die den Film sahen, waren begeistert. Wir haben von allen Seiten von Filmfirmen Angebote bekommen, sogar von Harvey Weinsteins Miramax.“ Am Ende sei es Maguire gewesen, der dem Projekt den Todesstoß gab. Wheatley: „Sein Agent hat ihn überzeugt, dass es sein Image und seine Karriere ruinieren würde. Zumal auch Leo viel besser rüberkam als er.“