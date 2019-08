Legendenband Cream

Erst 1981 schaffte Baker es, vom Heroin loszukommen, wie er in einem Interview sagte. Er hatte ein Vermögen in Nigeria verloren, sein Schlagzeug stand ungenutzt in der Scheune, und er baute in Italien Olivenbäume an: „Es war wahrscheinlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe die Drogenwelt komplett hinter mir gelassen.“ Da lagen seine größten Erfolge schon einige Jahre zurück: 1966 gründete er mit Gitarrenlegende Eric Clapton und Jack Bruce (1943 - 2014) das Trio Cream. Bis zu ihrer Auflösung 1968 hatte die Superstar-Band Klassiker wie „Sunshine Of Your Love“, „White Room“ und „Crossroads“ herausgebracht und millionenfach verkauft. An Bakers polyrhythmischen Soli messen sich Schlagzeuger bis heute.