Bixby will mehr über das Note 10 erzählen

Er berichtet Note-9-Nutzern im Benachrichtigungsbereich vom Note 10 und will ihnen mehr über das neue Smartphone erzählen. Aber auch die Apps Samsung Pay und Samsung Push Service werden als Werbevehikel verwendet. Die Bixby-Benachrichtigungen in der Benachrichtigungsleiste können vom Nutzer dabei gar nicht so einfach abgestellt werden.