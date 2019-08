Ursprünglich verbrachte die SPÖ-Chefin ihren Urlaub in der italienischen Stadt Jesolo. Wie nun ein veröffentlichter Schnappschuss veranschaulicht, scheint sie ihren Urlaub in Südfrankreich verlängert zu haben. Dort verbrachte sie einen Abend mit Freunden im „Le Club 55“ in St. Tropez, einem der berühmtesten Strandlokalen der Welt. Strache kommentierte das Ganze mit einem ironischen „Einfach Sozialistisch (sic)“.