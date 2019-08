Egal, ob Student oder Schüler – viele junge Kärntnerinnen und Kärntner verbringen die Ferien damit, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Bei einigen ist es die Branche, in der sie auch später Fuß fassen wollen. Wie etwa bei Markus Leirouz. Der Klagenfurter arbeitet schon seit einigen Jahren bei der Entsorgungsfirma Gojer in Kohldorf bei Völkermarkt: „Ich studiere Umwelt- und Bioressourcenmanagement und bin so zu meinem Ferialjob gekommen. Später möchte ich etwas im Bereich Umwelttechnik machen.“ Sonst sitzt er eher am Schreibtisch, das wollte er in den Ferien vermeiden. Der 23-Jährige startet seinen Dienst auf dem Lkw täglich schon um 4 Uhr oder 4.30 Uhr. Den weiten Arbeitsweg nimmt der Student dann aber auch gerne auf sich: „Um diese Uhrzeit ist auf den Straßen eh nichts los.“