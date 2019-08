Jetzt ist es offiziell: „Trine 4“ erscheint am 8. Oktober für PS4, Xbox One, Switch und PC, wie der finnische Entwickler Frozenbyte mitteilte. Abermals mit von der Partie in dem 2.5D-Plattformer, der sich wieder klassischer spielen soll als der dritte Teil, sind Ritter Pontius, Diebin Zoya und Magier Amadeus. Besonders interessant dürfte der vierte Ableger mit dem Untertitel „The Nightmare Prince“ für Koop-Spieler werden: Schon die ersten „Trine“-Teile erfreuten sich unter Freunden des gemeinsamen Spielens großer Beliebtheit.