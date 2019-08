Zuerst habe sie über die Frage nur gelacht, als Domingo mit seinem Drängen aber nicht aufgehört habe, habe sie all ihren Mut zusammengenommen und ihren Standpunkt klar gemacht: „Ich sagte: ,Ja, ich muss heute Abend nach Hause gehen!‘“ Als sie ihn so stehengelassen habe, sei der erste Gedanke gewesen: „Habe ich jetzt meine Karriere ruiniert?“, so Wulf weiter. Die unerwünschten Avancen hätten die gesamte Produktion hindurch aber nicht aufgehört. „Ich kam an einen Punkt, an dem ich mich von der Bühne hinter eine Säule retten wollte. Aber er fand dennoch einen Weg, zu mir zu kommen.“