Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr am 12. August 2019 um 19.30 Uhr mit seinem Mofa in Hartkirchen auf der Poxhamer Gemeindestraße in Richtung Hilkering. In einer unübersichtlichen leichten Rechtskurve (Sichtbeeinträchtigung durch Maisfeld direkt neben der Fahrbahn) kam ihm ein unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der über die Fahrbahnmitte geriet.