Kurz vor 21.30 Uhr erwischte der Sicherheitsmitarbeiter fünf männliche Personen beim Anbringen von Graffitis im Bereich eines Parkhauses in der Innsbrucker Innenstadt und alarmierte die Polizei. „Drei der fünf Personen waren beim Eintreffen der Polizei noch am Tatort. Die Beamten stellten zudem fest, dass zu den Graffitis noch mehrere Feuerlöscher entleert wurden. Eine Spraydose konnte sichergestellt werden“, so die Ermittler.