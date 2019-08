Für die neue Premiere der beliebten Animationsfilmreihe „Toy Story“ ging es für Moderatorin Sasa Schwarzjirg nach Berlin, um die deutschen Synchronsprecher zu treffen. Mit an Board: Michael Bully Herbig, der seine Stimme erneut der Hauptrolle Woody lieh. Im Talk verrät er, ob seine Kinder seine Filme sehen, wie streng er im Umgang mit digitalen Spielzeug ist und worin sein Sohn ihn schon jetzt schlägt. Der Film startet am 15. August 2019 in den österreichischen Kinos. Die Vorab-Kritik von Sasa Schwarzjirg: Ein witziger Kinospaß für die ganze Familie!